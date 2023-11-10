Стан постраждалих членів екіпажу судна не погіршується.

Робота гуманітарного коридору триває в штатному режимі.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, відповідаючи на запитання чи не зупинено його роботу через влучання російської ракети в іноземне судно, яке було під прапором Ліберії.

При цьому вона нагадала, що конкретного сталого графіку проходження суден немає, а гуманітарний коридор функціонує відповідно до оцінки безпекової ситуації і погоди.

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"Зараз якраз період активних штормів, а ми пам’ятаємо, що море заміноване досить щільно і штормова ситуація може впливати на безпеку", - зазначила Гуменюк. За її словами, як тільки Силами оборони ухвалюються рішення про можливість безпечного проходу, то тоді відбувається навігація.

Гуменюк також розповіла про стан постраждалих членів екіпажу судна – він стабільний, їм надається медична допомога, погіршення немає. За її словами, зараз судно не готове до експлутації через ушкодження.

Удар росіян по цивільному судну в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Росія вдарила в напрямку одного з портів Одещини протирадіолокаційною ракетою Х-31П та влучила в іноземне судно, зокрема в надбудову цивільного судна (прапор Ліберії).

Повідомлялося, що три члени екіпажу, громадяни Філіппін, отримали поранення, один з них ушпиталений. Також загинув лоцман і ще один працівник порту отримав поранення.

Судно повинно було транспортувати залізну руду до Китаю.

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