Президент України Володимир Зеленський переконаний, що комбінація новітніх технологій і військової тактики допоможе Україні перемогти у війні, яку розпочала Росія з метою загарбання і знищення Української державності.
Як повідомляє сайт президента України, Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій.
Співрозмовники обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, зокрема з урахуванням воєнного досвіду України.
"Повітряний щит і розмінування – це на сьогодні два найбільших пріоритети для нас", – констатував глава держави.
Як зазначив президент, йдеться як про засоби протиповітряної оборони, так і про виробництво систем попередження, розвідки тощо.
"Ми маємо це зробити. Це буде корисно не лише для України, а й для Європи, для наших сусідів", – переконаний Зеленський.
Також, як підкреслив глава держави, Україна зацікавлена у виробництві далекобійних ракет та артилерії з новими можливостями.
На переконання президента, саме комбінація новітніх технологій і військової тактики допоможе Україні перемогти у війні з російським агресором.
"Саме тому ми ставимо пріоритетом розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами сфери та з використанням нашого досвіду їх експлуатації. Україна показала всьому світу, що насправді працює, і я думаю, що ми можемо ділитися цим досвідом", – зазначив Володимир Зеленський.
Як наголосив глава держави, Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою країною розвивати оборонне виробництво.
"Це буде взаємовигідне партнерство. Думаю, що це добрий час і місце, щоб створити великий військовий хаб", – резюмував президент.
Альянс оборонних індустрій - що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. У цьому зв'язку, як зазначив президент, була розроблена відповідна базова декларація як основа альянсу, до якої можуть долучитися компанії, які готові "разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу".
Також, президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим оборонно-промислового комплексу, щоб дати усі можливості реалізувати потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні.
Зеленський наголошує, що Україна створює спеціальний оборонний фонд для виробництва зброї, який буде наповнюватися від продажу конфіскованих російських активів та за рахунок дивідендів від державних оборонних активів.