Президент України Володимир Зеленський поділився деталями щодо майбутнього Форуму оборонних індустрій. Він наголосив, що буде зроблено все, щоб об’єднати світ заради створення нового й потужного арсеналу для України.
Про це він сказав у своєму відеозверненні. Глава держави зазначив, що 25 вересня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін доповів щодо підготовки першого такого заходу.
"Вже є понад 160 компаній, які будуть учасницями. 26 країн. Різні частини світу: Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектру озброєнь. Ми зробимо все, щоб об’єднати світ заради створення нового й потужного арсеналу для України та всіх захисників міжнародного права", – зауважив Зеленський.
Форум оборонних індустрій
У серпні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна восени планує провести Форум оборонних індустрій за участі українських та іноземних виробників зброї. Цей Форум планується як перша фіксація досягнень українського оборонно-промислового комплексу.
25 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що 165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій. За словами очільника МЗС, цей Форум дасть потужний поштовх спільному виробництву та співпраці задля зміцнення України та партнерів.