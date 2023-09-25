Про свою участь у Форумі заявили вже 26 країн та понад 160 компаній.

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями щодо майбутнього Форуму оборонних індустрій. Він наголосив, що буде зроблено все, щоб об’єднати світ заради створення нового й потужного арсеналу для України.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. Глава держави зазначив, що 25 вересня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін доповів щодо підготовки першого такого заходу.

"Вже є понад 160 компаній, які будуть учасницями. 26 країн. Різні частини світу: Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектру озброєнь. Ми зробимо все, щоб об’єднати світ заради створення нового й потужного арсеналу для України та всіх захисників міжнародного права", – зауважив Зеленський.

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Форум оборонних індустрій

У серпні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна восени планує провести Форум оборонних індустрій за участі українських та іноземних виробників зброї. Цей Форум планується як перша фіксація досягнень українського оборонно-промислового комплексу.

25 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що 165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій. За словами очільника МЗС, цей Форум дасть потужний поштовх спільному виробництву та співпраці задля зміцнення України та партнерів.

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