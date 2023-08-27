Президент України пояснив, що загрожує нашій державі у разі переходу війни на територію РФ.

Президент Володимир Зеленский заявив, що Україна готова воювати в довгу, не втрачаючи людей.

Так можна жити, якщо жертви будуть мінімізовані, розповів український лідер під час інтерв'ю. "Ізраїль воює (в довгу - Ред.). Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю я сказав…", - зазначив український лідер.

Президент також відповів на питання, чи має війна перейти на російську територію. "Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі", - заявив Зеленський.

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Війна в Україні проти РФ - важливі новини, які варто знати

Володимир Зеленський на початку червня підтвердив, що розпочалися нові українські контрнаступальні дії. Наші воїни вже звільнили від росіян чимало нашої землі на сході та півдні.

У серпні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що в Запорізькій області наші Сили оборони прорвали першу лінію оборони супротивників.

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, українці будуть фіналізувати війну з Росією абсолютно справедливо. Він підкреслив, що громадяни РФ будуть відчувати весь той біль, який довелося пережити українцям.

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