Бійці ЗСУ отримали їх за продемонстровані результати.

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами майже 700 воїнів за продемонстровані результати на передовій у війні з армією РФ.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. Особливо він виділив роботу ГУР - там за свої досягнення четверо захисників отримали "Героя України".

"Напередодні я підписав кілька указів - указів про шану для наших воїнів, про нашу їм вдячність. І хочу про них сказати сьогодні. Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої", - повідомив Зеленський.

Як повідомив президент, він під час поїздки в Авдіївку особисто вручив нагороду "Золота Зірка" Героя України воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку. "Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає", - зазначив глава держави.

Також, ще чотири воїни відзначені "Хрестами бойових заслуг": солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву українських Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик - 47-ма окрема механізована бригада.

"Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами - назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область", - відзначив Зеленський.

"Усі з цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені і яким ми всі вдячні за порятунок наших військових, - усі вони проявили себе на передовій у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці й українки", - додав президент.

"Сила та гордість нашого народу. І я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз! Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо і зараз, у цей день, - Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра. Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій", - додав президент.

Зеленський дякує кожному, хто працює й працюватиме на українських оборонних підприємствах – без вихідних.

"І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла", - повідомив Зеленський.

Зеленський пообіцяв ЗСУ житло від держави

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної російської війни отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, буде надано житло від держави.

"Україна захищає тих, хто захищає Україну", - наголосив тоді лідер держави.