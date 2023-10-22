Президент відзначив військових з усіх напрямків фронту.

Президент Володимир Зеленський відзначив військових, які нещодавно провили себе на різних напрямках фронту.

"Сьогодні я хочу відзначити саме таких наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно", - зазначив глава держави у вечірньому зверненні.

Зокрема, Зеленський відзначив військових 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, які воюють на Купʼянському напрямку.

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"Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але наші позиції захищені. 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 59-та окрема мотопіхотна та десантники "Сімдесятдевʼятки" – я дякую всім вам, воїни, за справді зразковий захист. Те, що додає впевненості всій країні. І щоразу це честь для мене – дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину", - звернувся президент.

"Лиманський напрямок – дякую за зрив планів окупанта. 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи 95-ї окремої бригади ДШВ. Молодці, хлопці! Бахмутський напрямок – і оборона, і наші штурми, і наші результати дуже-дуже непогані. Я дякую воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади. Я дякую за силу, хлопці! А серед усіх напрямків на півдні хочу відзначити особливо десантників 46-ї аеромобільної бригади – Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви справді допомагаєте всьому фронту", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що наступний тиждень додасть можливостей для України – "для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої Формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ".

Нагороди від президента

Зеленський час від часу нагороджує військових за видатні досягнення на фронті. Часто він сам їздить у найгарячіші точки війни і особисто вручає нагороди військовим.

А 24 серпня Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у врученні відзнаки Глави держави "Національна легенда України" і посмертно нагородили командира 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" ЗСУ Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла цією відзнакою.

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