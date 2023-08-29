Свою шану полеглим героям висловив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та Кирило Буданов.

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті загиблих захисників та захисниць поклав квіти до стіни пам’яті полеглих воїнів, що на Михайлівській площі у Києві.

Щороку 29 серпня ми вшановуємо памʼять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи Україну, її незалежність, свободу для всіх українців, цілісність України та право України бути серед вільних націй, зазначив президент у своїй промові.

"Кожне з таких слів має надзвичайну вагу, але все ж немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, аби тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу", - наголосив він.

Президент зазначив, що слова завжди менші, ніж те, що людина відчуває. Тому сьогодні вдячність українців полеглим захисникам покажуть щира шана, сльози та мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова.

Зеленський поклав квіти до стіни пам’яті та вшанував загиблих хвилиною мовчання.

Він також передав ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.

Свою шану полеглим героям висловив й головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Не забудемо подвигів українських героїв, які у боротьбі за Батьківщину, за вільне майбутнє рідних і близьких, віддали найцінніше - свої життя… Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших воїнів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У День пам’яті загиблих захисників вшанував їх й очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Зокрема, він наголосив, що Україна сьогодні переживає найбільше випробування в своїй новітній історії та втрачає в цій боротьбі своїх захисників і захисниць.

Буданов нагадав, що серед поколінь борців за свободу України – і співробітники воєнної розвідки.

"І сьогодні воїни-розвідники невпинно знищують ворога на всіх напрямках бойових дій, проводять спеціальні операції, рейди в тили, наганяючи жах на російських окупантів та "любітєлєй руського міра" щохвилини нагадуючи, що їм не раді на українській землі", - сказав він.

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував кожному, хто зараз відстоює свободу, демократію та незалежну Україну, та тим, хто навіки став захисником України.

"Пам’ять про воїнів, які загинули за незалежність України, живе і буде жити в серці кожного українця. У кожному незламному українському місті та селі. У вільній, суверенній і незалежній Україні", - підкреслив Шмигаль.

День пам’яті захисників України - деталі

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року.

Пам’ять захисників та захисниць України вшановують саме 29 серпня не випадково. Саме цього дня у 2014 році під час Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, під час якого загинула найбільша кількість українських воїнів.

За даними Українського інституту національної пам’яті, 366 українських воїнів загинули, 429 - зазнали поранень, 158 - зникли безвісти, 300 - опинилися в полоні.

Однак, 29 серпня згадують не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України.

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