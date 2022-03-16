Президент закликав встановити над Україною безпольотну зону і надати країні авіацію і зенітно-ракетні системи для захисту.

16 березня президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку виступив у Конгресі США.

У своєму зверненні він закликав Америку продовжувати запроваджувати санкції щодо Росії, щоб Москва не могла продовжувати війну.

"Сьогодні не достатньо бути лідером країни, необхідно бути лідером світу, який прагне до встановлення миру. Я не бачу сенсу життя, якщо неможливо зупинити смерть", - сказав він.

Також він вкотре закликав встановити над Україною безпольотну зону і надати країні авіацію та зенітно-ракетні системи для захисту. Він дорікнув західним партнерам, що Україна не просить багато, коли звертається за допомогою.

"Невже ми просимо занадто багато: зробити так, щоб Росія перестала тероризувати наші вільні міста. Якщо це занадто багато, і ми не можемо про це просити, то ось вам альтернатива: ви знаєте, що нам потрібні оборонні системи С-300 та інші". - закликав він.

Зеленський наголосив, що багато що залежить на полі бою від можливості використовувати літаки.

"Потужна авіація допоможе захистити наш народ, нашу свободу і нашу землю. Літаки допоможуть нам захистити Україну і Європу. У вас є вони. Але вони знаходяться на землі, а не в українському небі", - заявив він.

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