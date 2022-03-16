Зеленський також підкреслив, що зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані, зараз ми – великий народ, нація.

Президент Володимир Зеленський вважає, що російського вторгнення в Україну не було би, якби вісім років тому вдалося запобігти окупації Криму.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

Він наголосив, що вісім років тому у цей день російська держава організувала фейковий "референдум" на території нашого українського Криму.

"Який використала згодом, щоб виправдовувати захоплення нашої території. Це було незаконно. Це було руйнацією всієї архітектури безпеки у Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це. Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз, який ви чините зараз. Якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує. Впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося з окупації Криму. З нашої слабкості, брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році", - заявив президент.

Зеленський також підкреслив, що зараз ми набагато міцніші, ми об’єднані, зараз ми – великий народ, нація.

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