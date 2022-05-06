 Зеленський нагадав також і про комендантську годину / фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.

"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", - наголосив Зеленський.

"Обовʼязково дотримуйтесь, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, що залишились після російських військових", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав канцлера Німеччини Шольца приїхати до Києва 9 травня.

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