Президент України Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.
"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", - наголосив Зеленський.
"Обовʼязково дотримуйтесь, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, що залишились після російських військових", - додав президент.
Нагадаємо, Зеленський закликав канцлера Німеччини Шольца приїхати до Києва 9 травня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зеленський пригрозив РФ виходом з переговорів за вбивства цивільних та військових, яких можна врятувати