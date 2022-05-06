Президент просить українців чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.

"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", - наголосив Зеленський.

"Обовʼязково дотримуйтесь, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, що залишились після російських військових", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав канцлера Німеччини Шольца приїхати до Києва 9 травня.

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