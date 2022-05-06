Він підкреслює, що не можна однією рукою запроваджувати санкції, а іншою підписувати нові контракти з Росією.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо продовжувати платити Росії за енергоносії, то лише питання часу, коли російські війська перетнуть кордони країн Європейського Союзу.

Про це він сказав під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія), йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Зеленський висловив думку, що найголовніше в будь-яких кроках, зокрема і в санкційній політиці, - прозорість і чесність.

"Не треба бути трішечки злим і трішечки добрим. Правою рукою запроваджувати санкції, а лівою рукою підписувати нові контракти з Росією. Це точно не підходить в часи війни. Це лицемірство", - наголосив президент.

Він зауважив, що Росія заробляє на енергетиці мільярд доларів на день.

"Не треба гратися. Якщо ви розумієте, що ви не можете без цього енергоносія, то скажіть, що ви зможете через два місяці, домовтеся. Не треба робити винятків щодо окремих країн, треба діяти разом. У цьому і є сенс об'єднаного ЄС, в цьому і є сенс словосполучення "Європейський Союз", - сказав Зеленський.

За його словами, санкції мають бути такими, щоб після запровадження не потрібно було їх оновлювати. Якщо ухвалюється рішення про відключення від системи SWIFT, то воно має бути застосоване до всієї банківської системи Росії.

Президент України висловив подяку ЄС, Сполученим Штатам Америки та Великобританії за санкційну політику. Водночас, на його думку, застосовувати санкції до Росії слід було превентивно.

Він висловив переконання, що зрештою Європейський Союз прийде до рішення про повне ембарго на російські енергоносії.

"Буде складно всім, але всі європейські сім'ї будуть живі. На відміну від наших. Але якщо цього не робитимуть деякі європейські лідери, то зрозуміють потім, коли на ваших кордонах будуть російські війська. Коли полетить перша ракета, як це було в нас, то ви зрозумієте", - додав Зеленський і наголосив, що жоден "Північний потік" не вартий життя людей.

Президент також звернув увагу на те, що всі свої погрози влада Росії поступово втілює в життя.

"Коли політики кажуть, що ми дійдемо до Німеччини, то це їхні думки, їхні мрії. Коли буде послаблений ЄС і, не дай боже, впаде Україна, вони прийдуть до Німеччини. Питання років. Їхні покоління через інформаційну політику будуть до цього готові. І, повірте мені, виправдають усі свої ганебні кроки", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.

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