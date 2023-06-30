Глава держави зауважив, що російським окупантам Зміїний потрібен був, аби знищити весь південь України.

Президент України Володимир Зеленський у річницю звільнення острова Зміїний заявив, що це "одна з найвагоміших наших перемог".

"Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте, минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії", - зауважив глава держави у своєму відеозверненні.

Водночас, підкреслив він, українські воїни все ж зробили це. "Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити увесь південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто звільнив Зміїний. "ГУР разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-морські сили та армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних сил та наші міцні прикордонники", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв, які віддали життя заради цієї української перемоги.

"Із тих, чиї імена зараз можна назвати… Бійці ГУР: Руслан Попов - Герой України, капітан 1-го рангу, Олег Зайцев - Герой України, молодший лейтенант, Віталій Ігнатенко - Герой України, солдат. Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов - Герой України, капітан, Олександр Крикуненко - Герой України, майор. Воїни Військово-морський Сил: Ігор Бедзай - Герой України, полковник, а також Михайло Заремба - майор, Сергій Мущицький - капітан, Юрій Пирог - штаб-сержант. Вічна памʼять!", - сказав він.

Президент також підкреслив, що Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає.

"Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати. Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні з російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу - справжню українську силу. Силу, яку ми ніколи не втратимо і яка завжди буде опорою безпеки вільного світу", - зазначив глава держави.

Звільнення острова Зміїний - що відомо

Острів Зміїний - один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря, який російські загарбники окупували у лютому 2022 року. Його вдалося звільнити 30 червня 2022 року.

Цьому передувало знищення російського флагмана Чорноморську флоту - крейсера "Москва" у квітні. Тоді Міністерство оборони Росії назвало свій відступ "жестом доброї волі".

Раніше сьогодні, 30 червня, через рік після звільнення Зміїного, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав епічний ролик про звільнення острова Силами оборони України. Він подякував всім захисникам та захисницям України за службу.

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