Глава держави зауважив, що хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, Зеленський побував на командних пунктах восьми бригад.

Йдеться про командні пункти 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

Президент заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Крім того, він обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, з якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їх розв’язання.

"Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", - зауважив Зеленський.

Своєю чергою комбриги та комбати повідомили президента про потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах протиповітряної оборони та різних видах безпілотників.

Також було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

"Були запропоновані варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

Президент оглянув приміщення та оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками.

Командування стабпункту розповіло йому про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.

Зеленський відзначив нагородами пораненого бійця 3-ї окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22-ї окремої механізованої бригади.

Інші поїздки Зеленського

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Зеленський приїхав до Одеської області, яка другий тиждень перебувала під масованими обстрілами російських окупантів.

Президент відвідав зруйнований загарбниками Спасо-Преображенський собор та реабілітаційні відділення, де захисники України проходять лікування за програмами фізичної реабілітації та відновлення.

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