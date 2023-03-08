За його словами, Україна захищає свою свободу, а для росіян - це тероризм.

Розстріл українського військовополоненого показує, що у російських окупантів немає жодних законів. Це показує обличчя Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Він наголосив, що росіяни воюють не як солдати.

"Це відео демонструє ставлення Росії до військовополонених. У них немає ні законів війни, ні міжнародного права, ні конвенцій. Ці люди - вони нічого не поважають. Вони не воюють як солдати", - сказав український лідер.

Відео дня

За словами президента, для України ця війна за нашу свободу, за демократію, за наші цінності. Водночас для РФ - це тероризм.

"Для них це тероризм - таке ставлення. І вони викладають це відео... Це обличчя цієї війни. Це обличчя Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Розстріл українського військовослужбовця

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 березня в мережі з'явилося відео страти українського військового росіянами. Останніми словами героя України було: "Слава Україні!".

У МЗС України закликали прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати цей військовий злочин. Водночас СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

У 30-ій окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького вважають, що вбитим може бути Тимофій Шадура, однак журналіст Юрій Бутусов стверджує, що це міг бути боєць 119 бригади ТрО Олександр Марцієвський.

Вас також можуть зацікавити новини: