Розстріл українського військовополоненого показує, що у російських окупантів немає жодних законів. Це показує обличчя Російської Федерації.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Він наголосив, що росіяни воюють не як солдати.
"Це відео демонструє ставлення Росії до військовополонених. У них немає ні законів війни, ні міжнародного права, ні конвенцій. Ці люди - вони нічого не поважають. Вони не воюють як солдати", - сказав український лідер.
За словами президента, для України ця війна за нашу свободу, за демократію, за наші цінності. Водночас для РФ - це тероризм.
"Для них це тероризм - таке ставлення. І вони викладають це відео... Це обличчя цієї війни. Це обличчя Російської Федерації", - наголосив Зеленський.
Розстріл українського військовослужбовця
Як раніше повідомляв УНІАН, 6 березня в мережі з'явилося відео страти українського військового росіянами. Останніми словами героя України було: "Слава Україні!".
У МЗС України закликали прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати цей військовий злочин. Водночас СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
У 30-ій окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького вважають, що вбитим може бути Тимофій Шадура, однак журналіст Юрій Бутусов стверджує, що це міг бути боєць 119 бригади ТрО Олександр Марцієвський.