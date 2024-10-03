Через атаки армії РФ десятки жителів Курської області загинули та отримали поранення.

Певна кількість жителів Курської області РФ, частину яку контролюють ЗСУ, хочуть переселитися до України. Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів представник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський.

Він каже, що місцеві жителі до українських військовослужбовців ставляться дуже добре. Дмитрашківський каже, в деяких випадках люди заявляють, що представники ЗСУ до них ставляться краще ніж російська влада та вони ображені на керівництво Курської області, яке їх покинуло й не бере ніякої участі в їхньому житті:

"Досить велика кількість людей уже говорять вголос про те, що вони бажають виїхати в Україну, що вони не вірять своїй владі".

За словами Дмитрашківського, представники Сил оборони України наразі допомагають жителям Курщини з продуктами харчування (хлібом тощо), дровами, ліками, теплими речами. Також показують відео з новинами – інформують про те, що відбувається в Україні, РФ та загалом у світі.

"Ми показуємо новини, намагаємося інформувати населення про те, що відбувається в Росії, у світі, в Україні. Вони взагалі не знали нічого…", - розповів військовий.

За його словами, єдине, що жителі Курщини чули про українців, це те, що казали російські пропагандисти: "українці - це фашисти, які вбивають своїх дітей, громлять свої міста, знущаються зі своїх мешканців".

"Навіть одна жінка розповідала, що коли заходили українські військові в село, вони ховалися в кущах чагарниках для того, щоб не попастись на очі військових, бо їх лякали, що це звірі… На сьогодні вони вже з посмішкою на обличчі розповідають ці історії та довіряють українським військовим, принаймні чекають нашого приїзду", - каже Дмитрашківський.

Він додав, що здебільше на частини Курщини, де перебувають ЗСУ, знаходяться літні люди, які страждають через різні захворювання, також є маленькі діти.

Окрім того, Дмитрашківський розповів, що російська армія завдає ударів по Курській області, через що вже загинули 24 громадянина РФ, ще понад 30 отримали поранення.

"Росіяни добре розуміють, хто по них стріляє", - сказав військовий. За його словами, російські військові також завдають ударів по об’єктах інфраструктури – водонапірним вежам, електропідстанціям тощо.

Операція на Курщині - останні новини

Нагадаємо, 6 серпня ЗСУ увійшли до Курської області РФ і нині контролюють частину цього регіону. Кремлівський диктатор Володимир Путін призначив координатором підрозділів армії РФ у цьому регіоні секретаря Державної ради Росії Олексія Дюміна, який колись забезпечував його охорону.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що операція на Курщині сповільнила окупантів і змусила їх перекинути близько 40 тис. солдатів. За військових, ЗСУ показали, що можуть та вміють йти в атаку. Було швидке просування, бо для ворога операція стала несподіванкою, він не очікував, що війна перейде на їхню територію.

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