Російські пропагандисти вважають, що "своя людина" не обдурить російського лідера.

Кремлівський диктатор Володимир Путін призначив координатором підрозділів армії РФ у Курській області секретаря Державної ради Росії Олексія Дюміна, який колись забезпечував його охорону.

"Z-канали повідомили про призначення колишнього охоронця Путіна координатором операції в Курській області", - пише The Moscow Times.

За даними видання, колишнього охоронця Володимира Путіна призначено координатором дій російської армії в Курській області. Зокрема, інформацію, яку напередодні ввечері опублікував канал "Управління Z Курськ", у вівторок підтвердили "Рибарь" і "воєнкор" ВГТРК Олександр Сладков.

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Зазначається, що Дюмін ще напередодні "отримав ввідні" від Путіна і направлений у Курську область, звідки російські війська сьомий день поспіль намагаються витіснити підрозділи Сил оборони. За інформацією Сладкова, генерал-полковник Дюмін направлений до Курська з "надзвичайними повноваженнями". Пропагандист також зазначає, що Дюмін - "людина Путіна" і тому не дозволить собі обманювати кремлівського лідера.

Передбачається, що призначення Дюміна де-факто означає відсторонення від управління військами в Курській області глави Генштабу РФ Валерія Герасимова, який, за даними Bloomberg, знав від розвідки про підготовку вторгнення ЗСУ, але не поінформував належним чином Путіна.

Як повідомляв УНІАН, кремлівський диктатор Володимир Путін призначив секретарем Державної ради РФ Олексія Дюміна, який колись забезпечував охорону російського лідера. Дюмін був губернатором Тульської області з 2016 року, а в травні 2024-го залишив посаду і став помічником президента РФ. Він також служив у Службі безпеки президента РФ, і ЗМІ називали його "охоронцем Путіна".

Повідомляли, що Дюмін неформально підтримував засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в його конфлікті з Міноборони РФ. З чуток, під час заколоту, влаштованого засновником ПВК Вагнера, Дюмін нібито вів переговори з Пригожиним.

Ситуація в Курській області - що відомо

Уранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна переходить "на територію агресора".

Депутат Держдуми від пропутінської партії "Единая Россия" генерал-лейтенант Андрій Гурульов заявив, що проти армії РФ у Курській області задіяно серйозні сили і засоби.

Британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, який командував силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози, вважає, що вторгнення України в Курську область може стати поворотним моментом в історії Росії, як і перша битва 1943 року.

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