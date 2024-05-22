Він розповів, що план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники.

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін вважає, що РФ може зважитися на відкриття ще одного напрямку у північних областях України. На його думку, найбільша загроза зараз є для Сумської області.

"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", – сказав він виданню LIGA.net

Жорін переконаний, що найімовірніше, не йтиметься про глибоке просування ворога на територію України.

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"Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів", – пояснив військовий.

Він розповів, що план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники.

"Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", – додав Жорін.

Війна в Україні - прогнози Жоріна

Раніше Максим Жорін висловив переконання, що росіяни не зможуть взяти Харків. Також він припустив, що скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті у РФ.

"Посилення тиску буде - бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів", - зазначив військовий.

За його словами, у напрямку Сум відбувається накопичення та перекидання сил ворога.

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