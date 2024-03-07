Знову на двох напрямках – Авдіївському, Новопавлівському було найгарячіше.

Сьогодні сили оборони України знищили склад пально-мастильних матеріалів противника, дві ворожі системи ППО. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби та по складу пально-мастильних матеріалів противника", - повідомляє Генштаб.

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Сказано, що протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. На двох напрямках – Авдіївському, Новопавлівському було найгарячіше.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

В повідомленні сказано, що на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати нашу оборону.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Херсонському напрямку ворог знову намагався вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, але його штурм був безуспішним.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сьогодні, 7 березня, розповів, що на Авдіївському напрямку ситуація напружена, ворог тисне, намагається наблизитись до позицій Сил оборони.

Цехоцький зазначив, що вже другий день поспіль російські окупанти роблять спроби FPV-дронами пробивати проходи в наших мінних полях. Вони просто стріляють в поле по визначених координатах для того, щоб визначити прохід для своєї техніки, бо зараз вся техніка, яка виходить, підривається і не виконує задачі на полі бою.

Окупанти знову стали більш активно використовувати КАБи, незважаючи на ризики, що Сили оборони збили багато літаків. Ворог активізувався до "сакральної дати - виборів Путіна". Він зауважив, що тут все в комплексі - загороджувальні загони росіян, які не дають відступати, і дата, стимулює окупантів йти в атаки.

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