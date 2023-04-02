Таких самохідних мінометів у російській армїі не більше 40 одиниць, а їхнє відновлення - дуже важкий технологічний процес.

Воїни 14 омбр вполювали рідкісного "звіра" РФ - самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240 мм.

У прес-службі бригади показали операцію зі знищення російської техніки. На кадрах видно, що "Тюльпан" зафіксувала українська "пташка" біля населеного пункту Таволжанка Харківської області. Аеророзвідники передали координати артилерії, яка й реалізувала атаку.

Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, за час повномасштабного вторгнення в Україну документально підтверджено знищення всього 6 цих 240-мм самохідних мінометів. Не "документально" відомо про знищення 16 одиниць 2С4.

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"До повномасштабного вторгнення в Україну в строю Росії було 40 таких 2С4, а на зберіганні не менше 300. У свою чергу, зняття зі зберігання і приведення в боєздатний стан 2С4 займає багато часу і є складним технологічним процесом. Є серйозні сумніви, що Росія може 2С4 серійно і швидко розконсервувати, забезпечуючи ними фронт", - зазначив експерт.

Коваленко додав, що окупанти загалом відчувають гостру нестачу артилерії, що й призвело до вугледарської бійні і провалів по інших локаціях.

Втрати РФ в Україні: останні дані

З моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували 174 550 чоловік особового складу ворожої армії. За добу статистика збільшилася на 560 супротивників. Українські захисники також підірвали понад 20 одиниць техніки.

На початку березня Збройні сили України знищили черговий рідкісний російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" в районі Вугледара Донецької області.

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