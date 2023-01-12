Він входить до найближчого оточення Кадирова і був посланий на війну в Україну саме ним.

СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, який командував кадировцями під час штурму маріупольського заводу "Азовсталь".

Як йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, зібрано докази вини депутата російської державної думи Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.

"Посадовець входить до найближчого оточення Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління Росгвардії та МВС РФ по Чеченській республіці.

"З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату "Азовсталь", - зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("пособництво у зміні меж території та державного кордону України"); ч. 3 ст. 436-2 ("виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України"). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.