Чоловік залишив пересмертну записку, у якій назвав причини самогубства.

У так званій "ЛНР" повісився один з російських мобіків. У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.

Як повідомляє низка Telegram-каналів, тіло повішеного мобіка знайшли в під'їзді житлового будинку неподалік від бази мобілізованих окупантів. Поруч лежала передсмертна записка.

Мобік перед самогубство звернувся до своєї дружини. Він заявив, що бачив "пекло". Такого не було ні в Чечні, ні в Афганістані. Втім, причина самогубства полягає в іншому.

Відео дня

"Ми, російські люди, тут - ніхто, а правлять чеченці. Вони пиячать, займаються свавіллям, ґвалтують та п*здять всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюхо, вони віджали усі бабки, які ти надіслала і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я опирався", - написав мобік у записці.

"Кадирівці" на війні проти України

"Кадирівці" не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. Саме тому більшість з них "господарює" в окупованих містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з кадирівцями.

На окупованих територіях чеченці вважають себе "господарями". Раніше у окупованому Сімферополі затримали племінника Кадирова Хасана Ібрагімова, який був призначений "смотрящим" у Херсонській та Запорізькій областях. Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

Чеченці жорстоко побили чоловіка, який заступився за свою дівчину. "Кадирівці" все заперечували, але інцидент зафіксували камери відеонагляду.

Вас також можуть зацікавити новини: