Дим, звуки детонації та пожежу зафіксували місцеві жителі.

Збройні сили України влаштували пекельну "бавовну" окупантам в одному з районів, неподалік Маріуполя (Донецька область).

Відповідні фото та відео вдалої роботи захисників України виклав телеграм-канал "Маріуполь.Спротив". Пізніше у Маріупольській міській раді уточнили, що пожежа спалахнула у селі Малоянісоль (Нікопольский район). За попередніми даними, знищено склад БК росіян.

"Про пожежу та детонацію повідомляють місцеві. Результат - мінус один склад російських окупантів. ЗСУ працює чітко! Відплата поруч!", - наголосили там.

У будівлі ФСБ в Ростові "самоліквідувався" склад БК

Нагадаємо, що сьогодні загадкова "бавовна" сталася безпосередньо на території самої РФ - зранку стало відомо, що в Ростові-на-Дону палає склад БК на території управління ФСБ.

При цьому ЗМІ повідомляли, що перед пожежею деякі очевидці чули вибух. За версією деяких пропагандистських ресурсів, причина пожежі - детонація боєприпасів або коротке замикання.

Відомо, що вогонь поширився площею 880 квадратних метрів, займання кваліфікували другим рангом складності. На місці досі працюють пожежники.

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