Українські військові знищили ворожий літак.

Українські захисники упродовж доби завдали п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00. Зокрема, ЗСУ знищили ворожий літак та БПЛА.

"Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу "ZALA", - йдеться у повідомленні.

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Також у Генштабі зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.

Війна в Україні: останні новини

За останню добу українські захисники ліквідували 765 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни втрати РФ в Україні орієнтовно склали 151 тис. 370 осіб.

У ЗСУ повідомили, що так званий "великий наступ" Росії, яким українців лякали всю зиму, почався ще в середині січня і фактично зосередився на спробах штурмувати Бахмут.

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