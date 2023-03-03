Також морпіхи знищили чотири танки, три мінометних розрахунки та іншу техніку.

Морські піхотинці за цей тиждень ліквідували на українській землі 300 російських загарбників. Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити 300 окупантів, 9 бойових броньованих машин, 4 танки, 10 одиниць автомобільної техніки, 3 мінометних розрахунки, одиницю спеціальної техніки та 7 артилерійських систем ворога", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що військовослужбовці ВМС разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня в рамках "зернової ініціативи" із українських портів вийшли 20 суден, на борту яких було понад 500 тис. тонн зерна та іншої агропродукції.

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Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, за добу 2 березня українські воїни ліквідували 765 російських окупантів. Загалом з 24 лютого 2022 року втрати РФ в Україні орієнтовно 151 тис. 370 осіб. Цікавий факт, що в Україні вже загинули більше окупантів, ніж чисельність армій деяких країн, разом узятих.

Тим часом Оперативне командування "Південь" повідомило, що на Херсонщині українські військові знищили два ворожих спостережних пости та склад з боєприпасами.

А міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що втрати росіян на Бахмутському напрямку становлять близько 500 убитих і поранених щодня. Попри це, росіяни продовжують вести свій наступ.

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