Окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне.

Сили оборони України можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області.

По це заявив військовий аналітик Bild Юліан Рьопке. За його словами, на південний захід від Торецька російські війська досі не прорвали зміцнення ЗСУ, збудованих до лютого 2022 року. Але зараз окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ.

"Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці мають відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, швидше за все, скоро вони підуть звідти", - вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

У ранковому оперативному зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень з противником.

На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції українських військ.

Напередодні командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав Краснов розповідав, що під час боїв за місто Торецьк у Бахмутському районі Донеччини ворог абсолютно не жалкує свою піхоту, пораненим окупантам не надають допомогу, "їм забороняють відступати, розстрілюють тих, хто відступає". Зараз супротивників повністю зупинили, але ситуація дуже важка.

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