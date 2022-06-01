Перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська у таке ж положення, в якому вони перебували після наступу на Київ.

ЗСУ відтісняють російські війська на північ і схід від Харкова і можуть відрізати лінії постачання окупантів.

Про це повідомив генерал у відставці Філіп Брідлав, колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США, в коментарі The New York Times.

"Україна зараз відтісняє російські війська на північ і схід від Харкова, в деяких випадках назад в Росію. Тому тепер українці погрожують відрізати російські шляхи постачання і відтісняють свої сили в тил", - зазначив Брідлав.

За словами офіційних осіб, перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в таке ж положення, в якому вони перебували після наступу на Київ, на початку війни. Українські підрозділи, озброєні протитанковими ракетами Javelin, що запускаються з плеча, стріляли по російським солдатам, коли російські колони довжиною в кілька миль біля Києва перестали просуватися вперед. Вторгнення застопорилося, тисячі російських солдатів були вбиті або поранені. Потім Росія переорієнтувала свою місію на схід.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив успішне просування ЗСУ на Херсонському напрямку.

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