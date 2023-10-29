Українські військові знищують російські позиції та наглядові посади.

Українські війська утримують позиції в Кринках на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни у своєму звіті з посиланням на російських військових блогерів. Вказується, що ЗСУ зберігали невизначені позиції у Кринках 27 та 28 жовтня. При цьому відомий блогер 28 жовтня заявив, що були бої поблизу Пойми, Пищанівки, Підстепного та Кринків.

За словами двох інших мілблогерів, один з яким пов'язаний з Кремлем, українські війська намагалися наступати у напрямку Піщанівки. Вони оцінили ці атаки як "безуспішні".

Відео дня

28 жовтня представниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк розповіла, що наші захисники проводять невказані бойові операції на різних "підходящих" ділянках фронту на херсонському напрямку та знищують російські позиції та наглядові посади на островах дельти річки Дніпро.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 28 жовтня, свідчить про те, що окупаційні війська трохи просунулися на схід від Кринків.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Напередодні у ISW повідомляли, що ЗСУ просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок. Це 7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро. На лівому березі Дніпра нібито діє сім українських "штурмових груп".

За словами експертів, загарбники почали усвідомлювати безпорадність угруповання "Дніпро" на лівому березі Херсонської області.

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