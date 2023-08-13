Російський "мотлох" знищили бійці Нацгвардії України.

Бійці Нацгвардії України показали, як димить та палає гармата МТ-12 "Рапіра" на Бахмутському напрямку.

По техніці росіян вдало відпрацювали захисники з бригади "Рубіж". Кадри польової роботи на фронті з'явилися у телеграм-каналі відомства.

Як зазначається, "Рапіра" - російська 100-мм протитанкова гармата типу МТ-12. Більше ця одиниця техніки не стане в пригоді окупантам.

ЗСУ вистежили "літаючого розвідника", задіявши дрон

Напередодні СтратКом ЗСУ показав "пекельні жнива" авторства 82-ї окремої десантно-штурмової бригади - захисники задіяли ударний дрон-камікадзе та ліквідували "літаючого розвідника" росіян. Йдеться про камеру, яка збирала для ворога дані з різних ділянок фронту. Ролик потужної ліквідації можна оцінити тут.

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