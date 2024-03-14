За інформацією російських пабліків, по полігону вдарила ракета невстановленого зразка.

Українські військові вдарили по полігону з російськими окупантами на території так званої "ЛНР".

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, внаслідок цієї атаки загинуло щонайменше 10 окупантів. Зазначається, що полігон було атаковано ракетою.

"3 невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня. За нашими даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома", - пише канал.

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Втрати РФ в Україні - останні новини

Сили оборони України за минулу добу, 13 березня, знешкодили 970 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні станом на 14 березня 2024 року орієнтовно склали близько 427 тисяч 840 осіб.

В ISW прогнозують, що ворог може відновити свої наступальні операції і продовжити рух в районі Авдіївки.

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