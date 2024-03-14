Сили оборони України за минулу добу, 13 березня, знешкодили 970 російських загарбників.
Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні станом на 14 березня 2024 року орієнтовно склали близько 427 тисяч 840 осіб.
Крім того, було знищено багато ворожої техніки на фронті, зокрема:
- танків ‒ 6757 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 12938 (+17),
- артилерійських систем – 10565 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 1017 (+0),
- засоби ППО ‒ 717 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1920 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27),
- спеціальної техніки ‒ 1708 (+9).
Також армія агресора втратила 347 літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів та катерів, 1 підводний човен.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інститут вивчення війни вважають, що дефіцит боєприпасів, зброї та військової техніки через затримки допомоги від західних партнерів може зробити нинішню лінію фронту в Україні більш "крихкою". Зокрема, пріоритетні сектори для України, яким "найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція", можуть створити вразливі місця в інших точках. Цим може скористатись армія загарбників для раптового та несподіваного просування.
В ISW прогнозують, що ворог може відновити свої наступальні операції і продовжити рух в районі Авдіївки.