Уражено 11 артилерійських систем та 5 танків.

Сили оборони України за минулу добу, 13 березня, знешкодили 970 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні станом на 14 березня 2024 року орієнтовно склали близько 427 тисяч 840 осіб.

Крім того, було знищено багато ворожої техніки на фронті, зокрема:

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танків ‒ 6757 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 12938 (+17),

артилерійських систем – 10565 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 1017 (+0),

засоби ППО ‒ 717 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),

крилаті ракети ‒ 1920 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27),

спеціальної техніки ‒ 1708 (+9).

Також армія агресора втратила 347 літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів та катерів, 1 підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інститут вивчення війни вважають, що дефіцит боєприпасів, зброї та військової техніки через затримки допомоги від західних партнерів може зробити нинішню лінію фронту в Україні більш "крихкою". Зокрема, пріоритетні сектори для України, яким "найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція", можуть створити вразливі місця в інших точках. Цим може скористатись армія загарбників для раптового та несподіваного просування.

В ISW прогнозують, що ворог може відновити свої наступальні операції і продовжити рух в районі Авдіївки.

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