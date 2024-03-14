Загарбники хочуть використати свіжі тактичні можливості для просування.

Українські війська на початку березня змогли закріпитися на захід від Авдіївки й уповільнити наступ російських окупантів на цій ділянці фронту.

Однак аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що ворог може відновити свої наступальні операції і продовжити рух.

Як повідомлялось, війська РФ захопили Авдіївку 17 лютого, після чотирьох місяців важких та виснажливих штурмів міста, яке обороняли ЗСУ. Після цього їм вдалось підтримувати відносно високий темп наступальних дій у цьому районі. Аналітики пояснили, що ворог хотів використати свої тактичні можливості, які в нього з'явилися після захоплення Авдіївки.

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До кінця лютого окупанти змогли досягти швидких тактичних успіхів й намагались просуватись на захід. Але українські війська створили згуртовану і важкодоступну для прориву лінію оборони. За словами експертів ISW, на початку березня наші захисники сповільнили просування окупантів на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупаційні війська хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".

"Російське військове командування, ймовірно, планує продовження наступальних дій підрозділів ЦВО поблизу Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі", — додається у звіті.

Війна в Україні - ситуація біля Авдіївки

У третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ заявили про напругу на Авдіївському напрямку. Після звільнення населеного пункту Красногорівка 3 ОШБр продовжує битися за згаданий напрямок. Поточна задача - стримати штурми та не дозволити росіянам здійснити прорив углиб оборони Авдіївського напрямку, кажуть там.

Як повідомляв УНІАН, українські військові отримали реактивні снаряди для РСЗО "Град" на Авдіївському напрямку, завдяки чому змогли відбити штурми. РСЗО "Град" почали значно менше використовувати на фронті через низку факторів. Серед них – ефективність FPV-дронів та відсутність боєприпасів. Саме через друге, за словами артилеристів, їхня установка певний час взагалі не використовувалася в зоні бойових дій.

У Генштабі розповідали, що 12 березня, росіяни здійснили 26 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, але успіху не мали.

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