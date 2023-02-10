Росіяни скаржаться, що ЗСУ розгромили загарбників під Авдіївкою та Вугледаром.

Російські окупаційні війська під командуванням Валерія Герасимова, який змінив на цій посаді Сергія Суровікіна, зазнали великих поразок на Донецькому напрямку. ЗСУ зуміли розгромити ворога під Авдіївкою та Вугледаром.

Такою інформацією поділилося видання The Moscow Times з посиланням на пропагандистські Telegram-канали та російських військових кореспондентів, підконтрольних Кремлю. Наступ рашистів під Вугледаром почався наприкінці січня, але швидко застопорився. В результаті тільки одного бою окупанти втратили 30 одиниць техніки і сотні військових.

У Telegram-каналі, наближеному до ПВК "Вагнера", повідомили, що армія нездатна спланувати операцію із захоплення міста. На рівні штабів спостерігається чергова криза в управлінні військами і перебігом бойових дій. Втрати під Вугледаром зазнала 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Раніше ЗСУ розгромили вказаний підрозділ під Павлівкою. Після цього морпіхи писали відкритий лист губернатору Приморського краю, в якому скаржилися на командування і величезні втрати.

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Про знищення двох штурмових піхотних груп рашистів під Авдіївкою повідомив терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він назвав багатьох генералів в окупаційних військах "повними кретинами".

"Не прикрите з повітря і силами РЕБ висунення танкових і моторизованих колон по вузьких дорогах уздовж рідких лісопосадок по ідеально рівній місцевості (оскільки в сторонах — мінні поля) закінчилося розгромом", — написав Стрєлков-Гіркін, зазначивши, що на цьому закінчився "наступ російської армії на всьому Донецькому фронті".

Війна в Україні: основна інформація з передової

З моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили 135 740 рашистів. За останню добу ця статистика збільшилася на 730 супротивників. Бійці ЗСУ також підірвали понад 20 тисяч одиниць ворожої техніки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що рашисти почали наступ на Луганщині. Рух противника помічено на північний захід від Сватового. Для атак на цій ділянці залучили кілька дивізій.

У британській розвідці вказали на величезні втрати росіян під східною "фортецею" Бахмутом і Вугледаром. При цьому в районах обох міст ворогові вдалося трохи просунутися вперед.

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