Його відмінусували в Луганській області.

Захисники України в понеділок, 29 січня, збили ще один російський літак. Мова йде про ворожий Су-34.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону зазначив, що винищувач-бомбардувальник росіян назавжди приземлили в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу в Україні Також знищено багато одиниць ворожої техніки, зокрема літак та 35 БПЛА. Також окупанти минулої доби втратили 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, три засоби ППО, 42 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спеціальної техніки.

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Також за минулу добу знищено 960 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторнення ліквідовано близько 384140 осіб.

Також в Генштабі повідомили, що минулої доби Сили оборони завдали окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

В Генштабі зазначають, що ворог в той же час б’є по мирних містах - завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

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