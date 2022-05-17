Керівник області зазначив, що окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію вздовж всього кордону і назвав причини таких дій ворога.

Збройні сили України відбили другу спробу окупантів прорвати кордон на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністації Дмитро Живицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"На даний момент ситуація стабільна. Той бій, який був на кордоні із фашистською Росією, він вже завершився. Це була друга спроба росіян прорвати кордон з Україною на Сумщині…Вони вже працювали більш потужно, працювали під потужним прикриттям артилерії", - розповів Живицький.

Він зазначив, що це вже неприємні "дзвіночки", окупанти ведуть розвідку боєм і намагаються "промацати" нашу обороноздатність своїми спробами точково проривати кордон.

"Вони намагаються вздовж всього кордону дестабілізувати ситуацію", - сказав Живицький.

Відповідаючи на запитання щодо сенсу такого "промацування" окупантами кордону, очільник області назвав дві причини.

"По-перше, щоб розуміти наскільки ми сьогодні готові до захисту свого регіону і кордонів України. По-друге, вони, можливо, бояться контрнаступу українських військ, укріплюють зі свого боку кордон", - додав Живицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник ОВА повідомив, що на півночі Шосткинського району триває бій, російські окупанти намагаються прорватися через кордон.

Російські окупанти вночі 15 травня обстріляли ракетами Сумську область. Одна з них влучила в міст через річку Клевень у Шосткінському районі. За словами глави ОВА, війська РФ знищили міст, бо бояться контрнаступу Збройних сил України – розбита ворогом переправа дозволяла переміщатися у бік РФ.

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