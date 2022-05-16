Зараз загарбники проводять серйозну оборонну роботу.

Російські окупанти вночі 15 травня обстріляли ракетами Сумську область та зруйнували міст через річку Клевень.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Загарбники завдали ракетного удару по приміщенню сільгосппідприємств, де знаходилися ангари для техніки. Дві ракети ворог випустив у міст через річку Клевень у Шосткінському районі.

"Зруйновано повністю міст. Як ми розуміємо, цей міст веде якраз в бік Росії. Очевидно вони бояться того, що може бути наступ з території України вже в Росію, бо вони укріплюють свої позиції, активно окопуються, мінують зі свого боку територію та будують опорні пункти", - відзначив він.

За словами Живицького, окупанти не формують наступальне угруповування, а навпаки - проводять серйозну оборонну роботу.

Також він зазначив, що інтенсивність обстрілів Сумщини зросла. Російські війська використовують більш важке озброєння та здійснюють авіанальоти.

Раніше повідомлялося, що тероборона Харкова витіснила окупантів та вийшла до держкордону.

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