Сили оборони знищили два ворожих дрони.

Протягом минулої доби, 15 березня, українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу російської окупаційної армії.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, Сили оборони також знищили 2 з 2 ударних дронів типу "Shahed" у Харківській області

Водночас загарбники завдали 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок цього є поранені та загиблі серед цивільного населення.

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Крім того, авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької області та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на фронті між окупаційними військами та Силами оборони відбулося 78 бойових зіткнень.

Загальні втрати Росії у війні проти України досягли вже 429 580 осіб, з яких 1160 - знешкодили минулої доби.

На думку експертів ISW, окупанти продовжать використовувати переваги, що надаються наявністю ініціативи на всьому театрі військових дій, для динамічної переоцінки своїх наступальних зусиль цієї весни. При цьому ворог сподівається скористатись слабкими місцями в обороні України цього літа.

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