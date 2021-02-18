Упродовж минулої доби на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.
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Ворог відкривав вогонь у районі населених пунктів Новомихайлівка, Славне, Південне, Шуми. Обстріли велися з мінометів, різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
"На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться у повідомленні.
З початку нової доби на Донбасі зберігається тиша.
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