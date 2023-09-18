У ворога є дефіцит техніки і відсутній стратегічний резерв.

Ще до настання зими українські Сили оборони можуть здійснити операцію з розриву сухопутних зв’язків між Росією та окупованим Кримом, переконаний начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв’ю The Economist він зазначив, що перша оборонна лінія російських окупантів на Запоріжжі вже подекуди пробита, а це означає, що розрив "сухопутного коридору" можливий у наступні тижні.

Буданов наголошує, що РФ виділяє недостатньо чисельні сили, і це демонструє, що ворог не має резервів.

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"Всупереч тому, що декларує Російська Федерація, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", - каже голова ГУР МО.

На тлі повідомлень про те, що Кремль готовий активізувати поточну мобілізаційну роботу, генерал-лейтенант Буданов каже, що чисельність особового складу є єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще має над Україною.

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – каже він.

Водночас Буданов акцентує, що у ворога є дефіцит техніки. "Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше немає, що витягувати", – додає голова ГУР.

Розрив сухопутного коридору в Крим - це треба знати

За останні дні внаслідок успішних дій українських військових на півдні вдалося відтіснити ворога на відстань від 3 до 4 кілометрів на різних ділянках фронту.

Військовий експерт Шон Белл переконаний, що так званий сухопутний міст між Кримом і Донбасом є "найменш важким місцем" для звільнення українськими військами.

Він прогнозує, що, якщо Сили оборони зможуть пробитися і досягти узбережжя Азовського моря або наблизитись на відстань, на якій діставатимуть до цієї ділянки, це фактично розріже російські сили навпіл.

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