Такі дії були зосереджені на повторних атаках роїв дронів.

Програма Пентагону із захисту від безпілотників для усіх родів військ провела наймасштабнішу польову демонстрацію, в якій майже 50 БпЛА різних типів одночасно були націлені на одну ціль, пише Breaking Defense.

"Демонстрація п'ять" дійсно була найскладнішою демонстрацією JCO на сьогодні", - зазначив полковник Майкл Пентер, начальник відділу закупівель і ресурсів очолюваного сухопутними військами JCO (коротка абревіатура Об'єднаного управління протидії малорозмірним безпілотним авіаційним системам).

Такі навчання були зосереджені на повторних атаках роїв дронів, попри те, що деталі сценарію заздалегідь постачальники не знали.

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"Хвилі атак, що йшли з різних висот і під різними кутами, також містили кілька типів безпілотників - швидкі реактивні, повільніші безпілотники з пропелерами і мінігелікоптери - розміром від менш ніж 20 фунтів (6 метрів - УНІАН)", - йдеться у матеріалі.

Пентер наголосив, що прототипи оборонних систем засобів показали "вищий рівень зрілості" та запропонували "набагато кращі рішення" для боротьби із загрозами ніж ті, які було представлено на попередніх демонстраціях.

У виданні додали, що в усіх дев'яти системах-кандидатах на демонстрації було представлено щонайменше чотири типи сенсорів: радари, камери, як електрооптичні, так і інфрачервоні, і радіочастотні сканери.

Крім того, було чотири типи "ефекторів": керовані ракети, мінібезпілотники, кулемети і радіочастотні глушилки.

"Жодна сила, кінетична чи некінетична, сама по собі не може протистояти такому профілю (атаки). Ми побачили, що їм дійсно потрібен комплексний системний підхід, багаторівневий підхід", - пояснив Пентер.

Журналісти підкреслили, що після того, як дані щодо цієї демонстрації, будуть оброблені, то служби та командири вирішуватимуть, чи купувати одну з систем захисту. Такі рішення будуть прийматися на характеристиках кожної системи, її сильних та слабких сторонах, а також на власних оперативних потребах. Однак Міноборони США може взагалі не купувати жодну з таких систем.

Технологічні досягнення щодо виробництва дронів

Як писав УНІАН, на міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо (Англія) представники оборонної компанії із США General Atomics представили концепт нового багатоцільового безпілотника Gambit 5. Зазначається, що БпЛА може представляти інтерес не лише для британців, а й для інших потенційних покупців.

Також повідомлялось, що Україна поспішає створити безпілотники, які матимуть штучний інтелект. За словами розробників, тоді як пілоти-люди ледве справляються з операціями, в яких беруть участь понад п'ять безпілотників, ШІ зможе обробляти сотні.

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