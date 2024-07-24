Зараз БПЛА, який отримав назву Gambit 5, знаходиться на початковій стадії розробки.

На міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо (Англія) представники оборонної компанії із США General Atomics представили концепт нового багатоцільового БПЛА Gambit 5, призначеного для використання з авіаносців.

Про це повідомляє The War Zone. На рендерах можна бачити Gambit 5 на палубі британського авіаносця HMS Prince of Wales - другого корабля з серії нових авіаносців для флоту Великої Британії типу Queen Elizabeth.

Як повідомляється, БПЛА може представляти інтерес не тільки для британців, а й для інших потенційних покупців, включаючи Військово-морські сили США. Його розглядають у якості "‎сходинки"‎ до безпілотної морської авіації майбутнього.

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Зазначимо, що БПЛА став вже п'ятим членом сімейства Gambit. В основу концепції поклали модульний принцип, який дозволяє апаратам вирішувати широке коло завдань. Експерти вважають, що для палубної версії Gambit буде потрібно посилене шасі, яке зможе витримувати високі навантаження при посадках на авіаносець. Конкретні можливості Gambit 5 не розкривають. Втім, повідомлялось, що Gambit 1 та Gambit 2 можуть знищувати повітряні цілі.

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Раніше Сполучені Штати фактично відмовились передавати Україні розвідувально-ударні БПЛА MQ-9 Reaper, пославшись на те, що їх можуть збити.

Експерти вважають цей привод сумнівним, адже БПЛА створені саме для того, щоб діяти у зонах підвищеного ризику, де є високий рівень насичення засобами ППО. Також варто зазначити, що іноді розвідувальні БПЛА Повітряних сил США підходять дуже близько до цілей в окупованому Криму.

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