Російські загарбники мають десятикратну перевагу в артилерії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав Сполучені Штати Америки надати Україні більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Про це він повідомив у Facebook за підсумками розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний проінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку, зокрема, про те, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області.

"Він масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта", - наголосив Залужний.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк.

"Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника", - наголосив Залужний.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від українських сил адекватних дій.

За його словами, збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи українських сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Натомість українські сили ведуть вогонь у відповідь.

"На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій. ... Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії. Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний поділився з Міллі стратегічними цілями Генерального штабу ЗСУ.

Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо. ... Ми обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації", - зазначив він.

Окремо Залужний повідомив, що вважає Міллі "своїм наставником", про що йому повідомив і подякував за це.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує 155-мм гаубиці M777 від США, Канади й Австралії.

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