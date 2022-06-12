Військові з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола майстерно використовують гаубиці із США.

Збройні сили України продовжують мужньо захищати українські землі і вибивати російських окупантів. Допомагає їм у цьому озброєння, яке нам постачають міжнародні партнери.

Так, зокрема, 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола продемонструвала роботу американських гаубиць М777 на передовій в Україні.

Епічне відео з використанням іноземної артилерії оприлюднено у Facebook бригади.

"Захист України – наше покликання! Менше ворожих позицій, менше градів, танків та іншої техніки окупантів і більше впевненості у нашу перемогу стає... коли працюють вони – боги війни – бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Слава Україні!" - йдеться у підписі до відео.

Гаубиці М777

M777 - гаубиця, що буксирується, калібром 155-мм. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.

Далекобійність: максимальна звичайними снарядами - 24,7 км, максимальна спеціальними снарядами - 40 км. Швидкострільність: інтенсивна - 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин, стандартна - 2 постріли за хвилину. Розгортання: <3 хвилини, згортання: <2 хвилини. Буксирування: максимальна швидкість - 88 км/год; швидкість по пересіченій місцевості - 24 км/год.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці М109А3, надані Україні у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій. Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3". Пославшись на слова артилеристів, головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

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