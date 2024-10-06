На думку експерта, "Охотнік" могли збити самі росіяни, щоб не допустити його потрапляння до рук ЗСУ неушкодженим.

5 жовтня в районі Костянтинівки Донецької області було збито новий російський стелс-БПЛА "Охотнік". Як пише аналітик Forbes Девід Акс, у РФ є лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них - або принаймні його уламки - перебуває в руках України.

"Вони розберуть його до останнього гвинтика і, звісно, ознайомляться з його багатим внутрішнім вмістом", - скаржився російський тг-канал Fighterbomber.

Як зазначає Акс, поки незрозуміло, що стало причиною падіння безпілотника. На відео збиття БПЛА зафіксовано військовий літак, який випустив ракету по "Охотнік", унаслідок чого він звалився на землю. При цьому, пише аналітик, хоча варіант того, що "Охотнік" був збитий українським винищувачем, не можна відкидати і варіант, що він був збитий самими росіянами:

Відео дня

"Якщо "Охотнік" був несправний, росіяни могли віддати перевагу збити його, а не ризикувати тим, що він впаде на українську територію практично неушкодженим".

При цьому є велика ймовірність того, що "Охотнік" зіткнувся з потужними радіоперешкодами, оскільки, найімовірніше, безпілотник не володіє повною автономністю і залежить від стійкого зв'язку з операторами на землі, пише Акс.

"Це ганебна втрата для пошарпаних російських ВПС, які вже позбулися понад 100 бойових літаків, включно з щонайменше одним стелс-винищувачем Су-57, через українські гармати, ракети і безпілотники", - підкреслює він.

Він зазначає, що "Охотнік" теоретично може проникати крізь оборону противника і доставляти боєприпаси. Цей БПЛА належить до того ж класу, що й китайський безпілотник Tian Ying і розвідувальний БПЛА Lockheed Martin RQ-170 ВПС США.

При цьому, хоча ймовірність того, що "Охотнік" зрештою надійде на озброєння російських ВПС, велика, проте поки що незрозуміло, чи побудувала Росія достатньо "Охотніків", чи провела достатньо випробувань, щоб повністю оснастити ними фронт.

"Можливо, цей БПЛА все ще перебуває на стадії розробки. Хоча російські ВПС нерідко направляють випробувальні літаки в зони бойових дій для збору даних у реальних умовах, втрата рідкісного і дорогого випробувального літака під час бойових випробувань - це величезний провал для розробки", - підсумовує аналітик.

Збиття російського стелс-БПЛА "Охотник"

Удень 5 жовтня українські військові збили в Донецькій області ворожу ціль. Пізніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що збити могли і новий російський безпілотник С-70 "Охотнік".

При цьому експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що теоретично, цей дрон може бути своєрідною заміною російським літакам Су-34. Він також наголосив, що росіяни вочевидь знайшли можливість небезпечно наближатися до лінії фронту будь-якими літальними апаратами, і намагатимуться будь-якими правдами та неправдами утримати перевагу в повітрі для продовження наступальних операцій.

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