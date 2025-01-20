За його словами, техніці окупантів далеко до цієї БМП.

Ветеран російсько-української війни розповів, що бойова машина піхоти M2 Bradley, з якою він працював, витримувала танковий обстріл, влучання "Ланцета", протитанкової керованої ракети та міномета.

В коментарі Армія TV Герой України, командир бойової машини М2 Bradley Олександр Кроковець (позивний "Карацупа") розповів, що військовій техніці загарбницької армії Російської Федерації дуже далеко до Bradley за якістю броні та безпекою самого екіпажу:

"Техніка, звісно, бомбезна. Міномет 82-й якщо попадає - то як "щелбана" по фанері дати, отакий звук. Не відчуваєш взагалі. Ми підривалися на мінах, то якби не йшов вогонь, дим, і машина не ставала, реально не розумієш, що відбулося. Поки не загоряється машина чи поки мехвод не каже "все, приїхали".

БМП Bradley на озброєнні ЗСУ

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки анонсували поставки цих бойових машин у 2023 році. Українські військовослужбовці неодноразово відзначали якість та бойову живучість американських БМП.

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Влітку інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Маґура" розповідав, що російські окупанти влаштовують "полювання" на Bradley.

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