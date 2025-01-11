Україна показала свої розробки в галузі БПЛА на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі і справила враження на оточуючих.

Україна представила свої передові технології в галузі дронів, включно з БПЛА Shrike і Vampire, на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі і справила сильне враження на світову технологічну спільноту.

Ці безпілотники активно використовуються в повномасштабній війні, розпочатій Росією.

Наприклад, 19 жовтня 2023 року дрони Shrike атакували російський конвой. Загалом було задіяно 35 апаратів, які знищили вісім танків і чотири бойові машини піхоти загальною вартістю 19 мільйонів доларів, пише Interesting Engineering.

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Повідомляється, що, зі свого боку, Vampire, який надійшов на озброєння лише місяць тому, вже знищив активи супротивника на суму 56 мільйонів доларів, включно зі складами, танками, системами ППО та артилерією.

Представники України активно ведуть переговори з потенційними інвесторами і світовими лідерами в галузі технологій на виставці, прагнучи розширити свій вплив у цій галузі.

"Ми пишаємося тим, що є українським виробником. У нас є два основних типи дронів: невеликий FPV-дрон і більша версія, призначена як для військових, так і для цивільних цілей", - зазначив представник українського оборонного сектора.

Він додав, що більший БПЛА здатний перевозити до 15 кілограмів різних вантажів. В Україні ці дрони виконують важливі завдання для армії, а також доставляють гуманітарну допомогу - воду, їжу, медичне обладнання туди, куди небезпечно відправляти людей.

ЗМІ також пише, що ці великі дрони менш уразливі для ворожих радарів, оскільки літають на низькій висоті. Вони можуть скидати вантаж, не приземляючись. Дальність польоту становить до 15 кілометрів. Якщо зв'язок втрачається, дрон автоматично повертається до точки запуску, що мінімізує ризик його втрати.

Крім того, БПЛА оснащені супутниковими системами і розроблені для простоти експлуатації за мінімальної ціни виробництва. "Усі компоненти, включно з програмним забезпеченням і матеріалами, вироблено в Україні", - йдеться в матеріалі. І підкреслюється, що, хоч зараз і обмежено продаж продуктів подвійного призначення, українські представники на виставці CES 2025 хочуть показати світові, на що здатні "їхні вміння та інтелект".

Що ще відомо про українські дрони

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна прагне у 2025 році встановити рекорд у виробництві дронів. "Виробництво дронів в Україні є більш економічно вигідним, ніж будь-де. Ми хочемо встановити рекорд за кількістю та якістю дронів", - наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, прем'єр-міністр України теж заявляв про плани щодо виробництва БПЛА та ракет. Зокрема, він повідомив, що Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі ракет.

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