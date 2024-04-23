Виробляти основні бойові танки Leopard 2A8 чехи почнут не раніше 2026 року.

Оборонні підприємства Чехії залучать до виготовлення нових танків Leopard 2A8, що стане частиною великого європейського замовлення. Про це повідомляє echo24.

Виготовленням танків займуться підприємства, які входять до складу холдингу Czechoslovak Group. Зокрема, на заводі Excalibur Army у місті Штернберк збиратимуть башти для німецьких танків.

Виробляти вузли для Leopard 2 також буде підприємство Velká Bíteš, яке виробляє допоміжні енергоагрегати та Ray Service, що займається виготовленням електромереж. Наразі ці підприємства беруть участь у виробництві іншої німецької новинки – бойової машини піхоти Lynx.

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Виготовляти Leopard 2A8 чехи розпочнуть не раніше 2026 року, а перші машини передадуть замовникам не раніше 2027-го.

Зазначимо, що зараз німецька Krauss-Maffei Wegmann виробляє 3-4 танки Leopard 2A7 на місяць: такі показники експерти вважають абсолютно незадовільним. Залучення потужних чеських підприємств має вирішити проблему.

Leopard 2A8 – довідка і замовлення

Leopard 2A8 є новою версією знаменитого німецького танка Leopard 2. Базою для нього стала серійна модель Leopard 2A7HU (угорська версія 2A7+).

На нову версію вирішили встановити систему активного захисту Trophy, розроблену ізраїльською компанією Rafael.

Раніше повідомлялось, що чехи затвердили закупівлю понад 70 танків Leopard 2A8. Якщо врахувати заплановану передачу країні 28 танків Leopard 2A4, загальна кількість отриманих Чехією "Леопардів" перевищить 100 одиниць.

Також повідомлялось про замовлення на Leopard 2A8 з боку Міноборони Німеччини.

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