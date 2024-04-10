Доставка танків займе близько двох років.

Влада Німеччини планує замовити додаткове виробництво 35 основних бойових танків Leopard 2 новітньої модифікації A8. Дані танки будуть поставлені для посилення бригади бундесверу в Литві. Це рішення спрямоване на компенсацію поставлених танків до України. До цього часу було замовлено лише 18 танків. Про це пише BILD з посиланням на газету Die Welt.

У матеріалі йдеться про те, що про цей намір німецьке міністерство оборони проінформувало бюджетний комітет бундестагу, однак утрималося від публічних коментарів, посилаючись на конфіденційність оборонних угод.

Парламентарій Інго Гедехенс у коментарі для Die Welt позитивно оцінив наміри влади, хоча й зазначив, що рішення було ухвалено із запізненням.

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"Якщо бойові танки дійсно будуть замовлені для бригади в Литві зараз, це буде правильним кроком - хоча і запізненням з точки зору термінів", - заявив Гедехенс.

BILD уточнює, що постачання танків Leopard 2 займе приблизно два роки. Бригада в Литві імовірно буде остаточно сформована до 2025 року і досягне повної боєготовності до 2027 року. При цьому журналісти уточнили, що ці заходи покликані зміцнити оборону східного флангу НАТО проти можливих агресій з боку Росії.

Військова допомога Німеччини Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН. Зокрема, уряд Німеччини оголосив про надання Україні військової підтримки на суму 28 мільярдів євро, однак реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становила лише 21,7 мільярда євро, що на 23% менше, ніж стверджує німецька влада.

Крім того, у січні Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Відомо, що до пакета увійшли бронетехніка і протимінні засоби, боєприпаси і пайки для харчування військових. Також було передано боєприпаси для ППО та артилерії.

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