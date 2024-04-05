Експерти називають Leopard 2A8 одним з найбільш досконалих танків сучасності.

В оборонному комітеті парламенту Чехії затвердили закупівлю 76 нових танків Leopard 2A8. В сумі із запланованою передачею країні 28 танків Leopard 2A4 загальна кількість отриманих Чехією "Леопардів" перевищить 100 одиниць. Про це повідомляє Defense Express.

Якщо ж враховувати вже передані чехам за кільцевим обміном 14 танків Leopard 2A4, то танковий парк Праги складатиме "нескромні" 118 танків Leopard 2 різних модифікацій.

Для порівняння, Франція в перспективі хоче залишити в строю 122 Leclerc XLR, а Великобританія – 148 Challenger 3. При цьому слід розуміти, що фінансові можливості цих країн незрівнянні з чеськими.

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На думку експертів, таке масштабне переозброєння дозволить чехам відмовитися від 30 танків T-72M4CZ. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що модернізовані T-72M4CZ можуть передати ЗСУ.

Leopard 2A8 – довідка

Leopard 2A8 – найновіша модифікація знаменитого танка Leopard 2. Основою для машини стала серійна модель Leopard 2A7HU (угорська версія 2A7+).

На Leopard 2A8 передбачається встановлення системи активного захисту Трофі, розробленої ізраїльською компанією Rafael, а також сучасної системи ситуативної обізнаності.

Leopard 2 – останні новини

Минулого року повідомлялось про замовлення на Leopard 2A8 з боку німецького Міноборони. Як згодом стало відомо, за 18 Leopard 2A8 Бундесвер заплатив 525,6 млн. євро. У перерахунку на один танк це складає більш ніж 29 млн євро.

Прага замовляє суттєво більшу кількість і може розраховувати на знижку, проте навіть з урахуванням цього сума угоди на нові Leopard 2A8 може перевищити 2 млрд євро. Танки одержать після 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість Leopard 2A4 у лавах ЗСУ може подвоїтися.

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