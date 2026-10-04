Чехія відмовилася передавати літаки L-159 Україні, але є альтернатива, - ЗМІ

України потрібні легкі винищувачі для боротьби з дронами в тилових регіонах.

Чехія не передасть Україні чотири легкі літаки L-159 ALCA, придатні для боротьби з "Шахедами", які обіцяла раніше. Усе через втрату інтересу до цієї ідеї після зміни влади в Чехії, пише Defence24.

Як розповідає автор публікації, питання передачі L-159 насправді не є критично важливим для українських Повітряних сил, оскільки в кращому разі йшлося усього про чотири літаки. Водночас ці дозвукові машини могли б стати корисними для боротьби з безпілотниками, зокрема реактивними, у тилових районах України.

Чехія має 24 літаки L-159, а також 14 багатоцільових Gripen C і D. L-159 розробили у 1990-х роках, а до складу чеських ВПС вони почали надходити з 1999 року. Однак нині ці літаки вважаються застарілими для ведення повномасштабних бойових дій проти технологічно розвиненого противника.

Відео дня

На початку 2026 року чеські ЗМІ повідомляли, що через нестачу запчастин і персоналу в строю вдається підтримувати лише кілька L-159. У зв’язку з цим чеські військові розглядали можливість передати частину літаків Україні для виконання завдань із протидії дронам у глибині української території.

Як зазначає Defence24, передача мала відбутися як дарунок, профінансований ЄС. Однак чеська армія не змогла достатньо чітко сформулювати свою позицію, а політики не хотіли ухвалювати рішення напередодні парламентських виборів. Після виборів до влади прийшов Андрей Бабіш, який виступав проти військової допомоги Україні і фактично поставив крапку в ідеї передачі літаків.

Водночас європейське фінансування все ще можуть спрямувати на закупівлю нових L-39NG Skyfox, які виробляє чеська компанія Aero. Це принесло б Чехії економічні вигоди та нові замовлення. Втім, Defence24 наголошує, що виробництво таких літаків потребує часу, тому невідомо, чи надійдуть вони Україні до завершення війни.

Військова допомога Україні

Як писав УНІАН, німецький концерн Rheinmetall з 2022 року поставив Україні мільйони боєприпасів різних калібрів, серед яких сотні тисяч 155-мм артилерійських снарядів та 35-мм боєприпасів для систем ППО Gepard.

Компанія також постачає сучасні 35-мм снаряди AHEAD для комплексів Skynex і Skyranger 35, що вже використовуються ЗСУ. Завдяки цим контрактам Rheinmetall став ключовим постачальником боєприпасів для України.

Вас також можуть зацікавити новини: