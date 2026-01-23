Чехія не дозволила продаж літаків L-159 Україні: виробник знайшов альтернативу

Зазначається, що цей літак буде дешевшим в експлуатації, порівняно з L-159.

Після того, як влада Чехії відмовила Україні у продажі літаків L-159, компанія-виробник Aero Vodochody планує запропонувати Києву альтернативу.

Мова про літаки L-39 Skyfox, пише "Радіо Прага". Зазначається, що цей літак буде дешевшим в експлуатації, порівняно з L-159. Крім того, він підходить для навчання, виконання легких бойових місій та операцій проти дронів.

"Компанія вже поставила літаки Skyfox до В'єтнаму і постачає їх до Угорщини та чеської державної компанії LOM Praha, одночасно шукаючи нові контракти в Африці", – йдеться в матеріалі.

Що відомо про літаки L-39 Skyfox

За даними з відкритих джерел, літак L-39 Skyfox може розвивати швидкість до 900 км/год (на висоті 6 000 м).

Дальність польоту становить 2 590 км. Довжина борту – 11,83 м, а розмах крила – 9,37 м.

Екіпаж літака складається з двох осіб.

Зброя для України: інші новини

Норвегія повідомила, що передала Україні значну кількість ракет для протиповітряної оборони. Йдеться про снаряди до систем ППО NASAMS.

Україна призупинила замовлення німецьких дронів HX-2. Під час випробувань виявили слабкі місця системи, що вплинуло на рішення про подальше замовлення. ЗМІ повідомляють, що лише 25% HX-2 змогли успішно злетіти під час випробувань у 14-му полку ЗСУ.

